Многие восхищены тем, как выглядит опальная артистка.

Опальная украинская певица Ани Лорак поделилась кадрами со съемок нового российского шоу «Я вижу твой голос».

Читайте такжеАни Лорак в соблазнительном монокини блеснула точеной фигуройФотографии артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позирует в черном брючном костюме и топе в тон.

Такой наряд подчеркнул тонкую талию звезды и оголил ее живот. Образ дополнили стильные мюли на ножках Каролины.

В сети в восторге от «лука» Лорак, ее многие осыпали комплиментами по поводу фигуры и внешности.

Лорак и ее концерты в Украине

В Украине Ани Лорак в последний раз выступала в ноябре в 2014 году. Тогда концерты артистки спровоцировали массовые стычки, они сопровождались драками и дымовыми шашками.

Активисты призывали бойкотировать концерты певицы, ведь она выступает в России.

На сегодня артистка живет и гастролирует по России. Ее дочь ходит там в школу.

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Автор: Ольга Робейко