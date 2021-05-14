Лорак находится в прекрасной форме / фото instagram.com/anilorak

Опальная украинская певица Ани Лорак поделилась кадрами со съемок нового российского шоу «Я вижу твой голос». 

Читайте такжеАни Лорак в соблазнительном монокини блеснула точеной фигуройФотографии артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позирует в черном брючном костюме и топе в тон. 

Такой наряд подчеркнул тонкую талию звезды и оголил ее живот. Образ дополнили стильные мюли на ножках Каролины. 

В сети в восторге от «лука» Лорак, ее многие осыпали комплиментами по поводу фигуры и внешности.

Лорак и ее концерты в Украине

  • В Украине Ани Лорак в последний раз выступала в ноябре в 2014 году. Тогда концерты артистки спровоцировали массовые стычки, они сопровождались драками и дымовыми шашками.
  • Активисты призывали бойкотировать концерты певицы, ведь она выступает в России.
  • На сегодня артистка живет и гастролирует по России. Ее дочь ходит там в школу.

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Автор: Ольга Робейко