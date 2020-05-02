Ани Лорак сверкнула грудью в откровенном декольте (фото)
Опальная украинская певица Ани Лорак в своем новом посте в Instagram пожелала своим поклонникам хорошего дня и порадовала их серией соблазнительных фото.
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Так, перед камерой артистка позирует в двух образах — черном и белом. В первом она престала с прямыми распущенными волосами и платье с глубоким декольте, сверкнув пышной грудью.
Второй образ — не менее сексуальный, ведь там Лорак "засветила" не только декольте, но и стройные ножки, надев платье с высокими разрезами в области бедер.
"Всем доброго, светлого, хорошего дня!", - написала Каролина.
Ранее опальная украинская певица Ани Лорак порадовала поклонников кадрами со съемок шоу The Best.