Ани Лорак сверкнула грудью в откровенном декольте (фото)

В комментариях многие восхищены красотой певицы и ее фигурой.

Опальная украинская певица Ани Лорак в своем новом посте в Instagram пожелала своим поклонникам хорошего дня и порадовала их серией соблазнительных фото.

Читайте такжеКим Кардашьян снялась в белье и взбудоражила сеть (фото)

Так, перед камерой артистка позирует в двух образах — черном и белом. В первом она престала с прямыми распущенными волосами и платье с глубоким декольте, сверкнув пышной грудью.

Второй образ — не менее сексуальный, ведь там Лорак "засветила" не только декольте, но и стройные ножки, надев платье с высокими разрезами в области бедер.

"Всем доброго, светлого, хорошего дня!", - написала Каролина.

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак порадовала поклонников кадрами со съемок шоу The Best.