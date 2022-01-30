Певица предстала в откровенном образе.

Опальная певица Ани Лорак опубликовала в своем инста-блоге новую фотографию, на которой предстала в блестящем раздельном купальнике, а поверх него накинула розовую рубашку из льна.

В таком "летнем" образе звезда позирует возле длинного бассейна, который находится прямо у отеля. Дополнила она такой аутфит темными солнцезащитными очками.

Поклонникам понравились снимки Лорак. В комментариях они оставили ей множество комплиментов, а также за несколько часов поставили почти 50 тысяч лайков.

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Напомним, ранее Ани Лорак спела дуэтом с российским рэпером Артемом Качером.

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