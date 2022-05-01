Известные россияне набросились на голливудскую актрису.

Голливудская актриса и посол доброй воли ООН по делам беженцев Анджелина Джоли 30 апреля приехала в Украину. Она пообщалась с детьми, пострадавшими от войны, которую развязала Россия, встретилась на вокзале с беженцами из Донбасса.

Визит актрисы – это частная гуманитарная миссия, ориентированная на нужды детей, сообщили представители Джоли.

Сама Джоли отметила, что поражена мужеством украинцев.

"Я стала свидетелем стойкости, мужества и достоинства украинского народа перед лицом террора и травм войны, которую они не выбирали. Влияние войны на поколение украинских детей сокрушительно. Ни один ребенок не должен покидать свои дома, быть свидетелем убийства своих близких, страдать из-за обстрелов и разрушений домов", - сказала звезда.

Эта новость стала костью в горле для некоторых известных россиян.

Так, комментируя визит Джоли во Львов, российская телеведущая, известная своей поддержкой путинского режима и войны в Украине Тина Канделаки написала в своем Telegram-канале, что ее "тошнит при виде Анджелины Джоли".

"Я искреннее не понимаю, почему Анджелина Джоли или Шон Пенн не приехали в ДНР или ЛНР? Почему ни одного западного артиста не взволновали гибнущие все эти годы люди? Почему Россию так старательно пытаются сделать мировым злом, последовательно доказывая, что все, кто за Россию, антигуманисты и просто чудовища?", - написала Канделаки.

Такие ее слова не на шутку разозлили украинского продюсера и рэпера Потапа. Он сразу же ответил на ее вбросы.

"А сколько раз побывала сама Тина Канделаки там? Вот я например был в Луганской и Донецкой области два раза, конечно, на стороне Украины, света и любви, поддерживая ВСУ концертами, как и мои коллеги Кароль, Таяна, Мирзоян и т.д. А мы кроме Пореченкова, который приехал пострелять в украинцев, тебя Канделаки не помним. Не удивляйтесь, в отличие от России, где артисты - челядь и тля, во всем цивилизованном мире артисты, звезды, селебрити - это вестники свободы, прав человека и активные социальные деятели", - написал Потап.

Поддержал Потапа и народный депутат Украины Макс Бужанский.

"Объяснил бы кто-нибудь дурочке две простые вещи. Туда, куда приходит Россия, потом не приезжает никто. А за Россию надо быть в России, а не на танках под Киевом, вот тогда будут считать не мировым злом, а региональным", - отметил нардеп на своем Telegram-канале.

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин и вовсе посвятил поездке Джоли во Львов стихотворение, пригласив актрису на оккупированный Донбасс.

Обиделся, говорит: "подруга, ты меня разочаровала"...

Негативные комментарии были и под постами Джоли об Украине в ее социальных сетях. Актрису обвиняли в двойных стандартах и предъявляли ей претензии по поводу молчания о Нагорном Карабахе, Ираке, Афганистане, Югославии, Йемене, Сирии.

Напомним, во время визита во Львов Джоли пришлось бежать в бомбоубежище из-за угрозы ракетного удара. На вопрос, страшно ли ей, Джоли ответила: "Все хорошо".

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