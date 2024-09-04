Артист призвал помочь пострадавшим.

Известный украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, прокомментировал очередное циничное преступление оккупантов. Певец обратился к поклонникам с просьбой.

Как известно, во вторник, 3 сентября, россияне нанесли ракетный удар по Полтаве. В результате атаки значительные повреждения получил Институт связи и больница. Известно уже о 271 пострадавшем и 51 погибшем. Из-за обстрела на Полтавщине объявили трехдневный траур в память о погибших.

На террористическое преступление захватчиков отреагировал Данилко. В своем Instagram он опубликовал "сториз" с надписью "Полтава". Стоит указать, что артист родом из этого города.

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Знаменитость добавил смайлики в форме разбитых сердец, чем выразил боль и скорбь по погибшим. А также он оставил хэштег с надписью "Россия - страна-террорист".

В следующей "сториз" он обратился к поклонникам с просьбой. В частности, Андрей опубликовал сообщение центра забора крови и их координаты. В Полтаве не хватает крови для всех пострадавших от обстрела. Поэтому Данилко призвал неравнодушных присоединиться к помощи.

Напомним, ранее украинские звезды отреагировали на массированную атаку оккупантов 26 августа. Артисты выразили благодарность силам ПВО.

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