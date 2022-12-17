По его словам, оценивать участников должны люди, которые имеют отношение к конкурсу.

Украинский музыкант Андрей Данилко, который пять лет находился в составе жюри Нацотбора на Евровидение, рассказал, что в этом году отказался от участия в конкурсе.

По его словам, нужна некая сменяемость. К тому же он не хотел принимать участие в скандалах, таких как были с Алиной Паш и группой Kalush Orchestra.

Напомним, в прошлом году на Нацотборе победила Алина Паш, но позже выяснилось, что она выступала в незаконно аннексированном Крыму. Поэтому было принято решение, что на Евровидение поедет Kalush Orchestra.

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Также Данилко высказался и о составе жюри в этом году. Украинцы сами голосовали за членов жюри, однако после результатов они были возмущены тем, что за судейским столом окажутся Тарас Тополя и Юлия Санина - артисты, которые не имеют отношения к конкурсу.

"Мне бы хотелось, чтобы в жюри были люди, которые имеют к нему отношение. Сейчас они посидят в судейских креслах и будут причастны", - уточнил Данилко в комментарии УНИАН.

Напомним, ранее Андрей Данилко высказался о Нацотборе на Евровидение-2023 и заявил, что не услышал хитов среди песен всех финалистов.

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