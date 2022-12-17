По словам артиста, он не услышал ни одного хита.

Украинский артист Андрей Данилко высказался о Нацотборе на Евровидение-2023 и заявил, что не услышал хитов среди песен всех финалистов.

"Мне хочется какой-то хит, но его нет. Когда был момент моего последнего сидения в жюри с Кароль и Дроздовым, я настоял на Go_A, хотя не являюсь поклонником такой музыки. Со мной много спорили, но я должен быть отстраненным. Я мыслю финалом конкурса в той стране, где он будет происходить", - сказал Данилко в комментарии УНИАН.

Он добавил, что музыка Go_A - это этника и Украина по-новому была представлена на Евровидении. Сейчас же, по его словам, нет хитов, нет персонажей. Такое ощущение, что многие участники Нацотбора берут музыку из библиотек.

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"Евровидение - это праздник, где песня должна "заходить" сразу. Хочется видеть свое лицо, не похожее на других. Я не люблю повторюх-мух. Я говорю правду, а люди обижаются. Все талантливые по-своему, но они берут музыку из музыкальных библиотек", - добавил Данилко.

Кроме того, Андрей Михайлович отметил, что сейчас находится в роли наблюдателя.

"У меня нет карт Таро. Сейчас я нахожусь в роли наблюдателя со стороны. Мне они (финалисты Нацотбора - УНИАН) все на одном уровне, поэтому я не предсказываю никому победу", - подытожил Данилко.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк рассказал, что не услышал ни одного хита среди песен финалистов Нацотбора. Единственная конкурентоспособная песня, по его мнению, у группы TVORCHI.

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