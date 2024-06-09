Ведущий не доволен работой журналиста.

Известный украинский ведущий Анатолий Анатолич раскритиковал популярного журналиста и интервьюера Дмитрия Гордона. Он даже отписался от коллеги в соцсетях.

По словам Анатолича, раньше он постоянно следил и интересовался постами Гордона. Ему нравились юмористические видео журналиста и его интервью. Правда, сейчас его взгляды на работу Дмитрия изменились. Ведущий говорит, что в последнее время интервьюер публикует в своем Instagram непонятные и неактуальные видео.

"Дмитрий Ильич Гордон... Мне нравилось, как он вел свой Instagram, Facebook. Но сейчас я, Дмитрий Ильич, отписался. Возможно, из-за того, что активно смотрел, любил, мне постоянно попадались посты в ленте. Там вы постите всякие приколы из Viber, некоторые уже двухлетней давности. Лента в Instagram мне такая не нравится", - заявил Анатолий.

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Теперь шоумен не следит за Гордоном в Instagram, ведь он якобы постит в своем фотоблоге "х*рню", которую неинтересно смотреть. Ведущий добавил, когда Дмитрий вернется к старому стилю ведения соцсетей, то он снова подпишется и будет наслаждаться его контентом.

"Я отписался, у меня время отдыха от Гордона. А мне Instagram выдает его в рекомендациях. Когда Дмитрий Гордон прекратит постить вот эту х*рню всякую, я снова подпишусь к вам и буду с удовольствием следить. Мне нравятся приколы, где вы что-то говорите, а не вот это, где вы постите приколы из Viber", - заявил Анатолич.

Напомним, ранее боксер Вячеслав Узелков резко высказался в адрес Гордона и Демина.

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