Саркастичный комментарий шоумен написал под недавним видеообращением исполнительницы.

Шоумен Анатолий Анатолич написал комментарий под недавним видеообращением Лорак. Он пригласил молчунью выступить в Вышгороде, куда прилетела российская ракета:

"Каролина, очень ждем в Вышгороде для выступления! Как раз позавчера Россия расчистила для вас площадку. Там был дом, но его взорвали, чтобы освободить место для светлого и хорошего. Для подлинного творчества. Для вас, нашей любимой".

Отметим, что из-за удара по жилому дому Вышгорода семеро людей погибли. По состоянию на 25 ноября известно о более 30 пострадавших.

Видео дня

Ани Лорак, которая после 2014 года активно выступала в российских городах, а последние 9 месяцев цинично молчит о войне в Украине, недавно записала видеообращение из Испании. В ролике она призналась, что она пропала, чтобы не "быть использованной". Сейчас, согласно заявлению артистки, она планирует возобновлять активную концертную деятельность, чтобы "дарить людям любовь".

"Однажды я прочитала, что для того, чтобы что-то слышать, нужно сначала помолчать. И это, наверное, причина моего отсутствия. Я просто не хочу, чтобы меня кто-то использовал. Прислушиваясь к себе и своему сердцу, мне стало ясно, в каком направлении мне нужно идти", - заявила молчунья.

Напомним, предательница Лорак объяснила причину своего молчания.

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