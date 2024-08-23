Мужчина не поддерживает решение блогера.

Украинский ведущий Анатолич Анатолич эмоционально отреагировал на побег Александра Волошина из Украины.

После того, как блогер записал видео , где он оправдывает свое решение, Анатолич решил прокомментировать увиденное. По словам мужчины, это манипулятивный ролик, слова которого вырваны из контекста.

"Знаю Волошина, никогда его не хейтил и сейчас не собираюсь. Но считаю, что это видео - полная шляпа, как и решение сбежать из страны, а также слова, что система его выбросила из страны. Саш, без обид, но на**р ты вс**л*я кому. По его словам, якобы собрались Малюк, Сырский, Зеленский, звонят Джо Байдену и спрашивают: "Что делать с Волошиным?". На самом деле это просто оправдание того, почему он уехал из Украины, и оно работает на руку ИПСО", - сказал Анатолий в своем Instagram.

Он также добавил, что сейчас все можно оправдать коррупцией и даже бегство из родной страны во время войны.

Что известно об Александре Волошине и его выезде за границу

Блогер Александр Волошин известен своими выходками, например, в июле он попал в скандал после удара оккупантов по детской больнице "Охматдет". Тогда Волошин записал сторис, в которых призвал к переговорам со страной-агрессором. А недавно стало известно, что он удалил весь контент из соцсетей и выехал за границу. Позже Александр опубликовал видео с объяснением своего решения. В частности, он отметил, что получал угрозы и много хейта в свой адрес.

Оправдываясь за свое решение, мужчина отметил, что в его выезде, якобы, виноваты СМИ, власть, украинцы и другие инфлюенсеры. Блогер не планирует возвращаться, пока "эта система при нашей власти".

Напомним, ранее стало известно, где живет после побега из Украины блогер Александр Волошин.

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