Известный телеведущий Анатолий Анатолич объяснил, почему сейчас важно вводить санкции против российских артистов, поддержавших войну. Он подчеркнул, что не стоит недооценивать роль ограничений и "черных списков" для них. Вот как это прокомментировал Анатолий Анатолич:
"Я объясню почему. Потому что, конечно, американцам или европейцам нет времени разбираться, кто такой Харатьян, кто такой Лазерев или кто такая Лолита Милявская. Поэтому когда они вводят новый пакет санкций, а это запрет на въезд, запрет на недвижимость, то есть арест всего недвижимого имущества в странах Евросоюза или Соединенных Штатах, они обычно руководствуются списками украинских санкций".
Шоумен добавил, что перечисленным личностям стоит в скором времени ожидать неприятных нововведений со стороны ЕС и США.
Напомним, Владимир Зеленский 7 января ввел в действие решение о санкциях в отношении российских артистов. В список попали Ирина Аллегрова, Жанна Бадоева, Лариса Долина, Стас Пьеха, Лолита Милявская, Анна Нетребко, Виктория Дайнеко и другие артисты, которые поддержали кремлевский режим либо цинично умалчивают о войне.
Также УНИАН писал, что американские активисты подали прошение в местные органы самоуправления с просьбой запретить путинисту Филиппу Киркорову въезд на территорию страны. Если это решение вступит в силу, он больше не сможет посещать свой роскошный особняк в Майями.