Некоторые поклонники утверждают, что сейчас не стоит тратить время на составление "черных списков" для артистов-путинистов, ведь они и так не собираются ехать на территорию нашей страны.

Известный телеведущий Анатолий Анатолич объяснил, почему сейчас важно вводить санкции против российских артистов, поддержавших войну. Он подчеркнул, что не стоит недооценивать роль ограничений и "черных списков" для них. Вот как это прокомментировал Анатолий Анатолич:

"Я объясню почему. Потому что, конечно, американцам или европейцам нет времени разбираться, кто такой Харатьян, кто такой Лазерев или кто такая Лолита Милявская. Поэтому когда они вводят новый пакет санкций, а это запрет на въезд, запрет на недвижимость, то есть арест всего недвижимого имущества в странах Евросоюза или Соединенных Штатах, они обычно руководствуются списками украинских санкций".

Шоумен добавил, что перечисленным личностям стоит в скором времени ожидать неприятных нововведений со стороны ЕС и США.

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Напомним, Владимир Зеленский 7 января ввел в действие решение о санкциях в отношении российских артистов. В список попали Ирина Аллегрова, Жанна Бадоева, Лариса Долина, Стас Пьеха, Лолита Милявская, Анна Нетребко, Виктория Дайнеко и другие артисты, которые поддержали кремлевский режим либо цинично умалчивают о войне.

Также УНИАН писал, что американские активисты подали прошение в местные органы самоуправления с просьбой запретить путинисту Филиппу Киркорову въезд на территорию страны. Если это решение вступит в силу, он больше не сможет посещать свой роскошный особняк в Майями.

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