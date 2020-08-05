"Болезнь внесла непоправимые перемены во внешность": в окружении онкобольной Заворотнюк рассказали, как она сейчас выглядит

Анастасии применяли химиотерапию. Это очень сильно сказалось на внешности знаменитости.

Российская актриса Анастасия Заворотнюк уже долгое время борется с онкологией. Артистка давно не появлялась на публике, из-за чего ее поклонники не знают, как она выглядит сейчас.

Однако окружение Анастасии Заворотнюк поделилось некоторыми подробностями о состоянии и внешнем виде актрисы. По словам приближенных к актрисе людей, 49-летняя Анастасия больше не та красавица, которая блистала на экране.

"Она все понимает и ей не хочется показывать себя публике. К сожалению, болезнь внесла непоправимые перемены в ее внешность", - поведала бывший реквизитор МХТ им. Чехова Светлана Веселова.

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Анастасии применяли химиотерапию. Это очень сильно сказалось на внешности знаменитости. "Меняется все - взгляд, состояние и цвет кожи", - констатировал театральный продюсер Валерий Сергеев.

По словам врачей ЦКБ, где наблюдается Заворотнюк, актриса сейчас дома. Но ее привозят на процедуры. Время от времени ее осматривают самые разные специалисты.

"Да, она сильно изменилась. Вы видели фото больной Жанны Фриске на каталке? Вот что-то подобное сейчас происходит, увы", - цитирует сайт kp.ru одного из медиков.

В свою очередь, музыкальный продюсер Олеся Сазыкина заявила, что Анастасия не сдалась и верит в лучшее. в этом ей помогают не только родные, но и духовник. "Держится. Ухаживает за собой. Рассказывают, чуть ли не каждый день по телефону общается со своим батюшкой", - резюмировала женщина.

Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни у Анастасии Заворотнюк и госпитализации актрисы. После этого ее супруг Чернышев воздерживался от выступлений. Сама артистка "пропала" из соцсетей.

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