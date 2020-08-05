Известная балерина "раздвинула" ногами два гироплана

Анастасия Волочкова удивила новым шпагатом.

Известная балерина Анастасия Волочкова часто публикует в Instagram фотографии, где она сидит на шпагате.

В этот раз она показала поперечный шпагат на двух гиропланах. Это, так называемый, гибрид самолета и вертолета. При чем он может совершать посадку с выключенным двигателем. Стоит отметить, что за несколько часов фото набрало более двух тысяч лайков.

Как сообщал УНИАН, Волочкова назвала чиновника "чмом последним" из-за штрафа за нарушение карантина.

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