Известная балерина "раздвинула" ногами два гироплана
18:20, 05 августа 2020Звезды
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Анастасия Волочкова удивила новым шпагатом.
Волочкова показала фото / instagram.com/volochkova_art
Известная балерина Анастасия Волочкова часто публикует в Instagram фотографии, где она сидит на шпагате.
В этот раз она показала поперечный шпагат на двух гиропланах. Это, так называемый, гибрид самолета и вертолета. При чем он может совершать посадку с выключенным двигателем. Стоит отметить, что за несколько часов фото набрало более двух тысяч лайков.
Как сообщал УНИАН, Волочкова назвала чиновника "чмом последним" из-за штрафа за нарушение карантина.
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