Волочкова назвала чиновника "чмом последним" из-за штрафа за нарушение карантина (видео)

На балерину пожаловались местные жители.

Российскую балерину Анастасию Волочковой оштрафували за поездку в Серафимо-Дивеевский монастырь, который находится в закрытом на карантин селе Дивеево.

Читайте такжеВолочкова показала откровенные фото из баниОб этом написал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Instagram.

По словам Никитина, на визит Волочковой пожаловались местные жители. В итоге к балерине пришли полицейские и сотрудники местной администрации. Выяснилось, что Волочкова проехала в село «окольными путями и не без помощи местных друзей».

В YouTube опубликовали видео с места событий. В нем Волочкова просила полицейских записать ее в протоколе как «приму-балерину всея Руси», а потом сказала им: «Своим именем я урегулирую этот процесс. Потому что вы не мужчины. Вы в намордниках будете ходить всю свою оставшуюся жизнь».

Затем она оскорбила чиновника местной администрации: «Вы знаете, кто вы? Я вам хочу сказать. Меня дети и люди в храмах ваших, церквях, они меня здесь любили, фотографировались со мною. Вы кто вообще, да вы чмо последнее. Вы кто вообще? Говно».

Ранее УНИАН писал, что бывший бойфренд Волочковой подал на нее в суд, потребовав 130 миллионов рублей.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram