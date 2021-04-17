Приходько после долгой паузы заинтриговала поклонников выходом новой композиции

Певица Анастасия Приходько, которая недавно в третий раз стала мамой, готова вернуться в шоу-бизнес и сейчас работает над новой песней.

Об этом артистка заявила на своей странице в Instagram.

Читайте такжеАнастасия Приходько тайно родила третьего ребенка

"Я готовлюсь к тому, чтобы снова вернуться к творческой деятельности. Для меня это крайне важно и мне это очень хочется. Я растворяюсь на сцене, и мне кажется – дотрагиваюсь до верхушек звезд", – пишет Приходько.

По словам певицы, ее личная мечта – это композиции в жанре рок, ведь она росла на песнях многих известных советских рок-музыкантов, однако сейчас артистка готова возобновить карьеру с треками в том жанре, с которого начинала свой творческий путь.

"И уже работаю над песней, которая понравилась мне просто с первых нот", – заинтриговала поклонников артистка.

Анастасия Приходько начала музыкальную карьеру в 2005 году. В 2007-м победила на российской "Фабрике звезд". В 2009 году представила Россию на "Евровидении" с песней "Мама".

В 2018 году Анастасия Приходько завила о завершении карьеры певицы и намерении стать политиком.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко