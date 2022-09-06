Певица рассказала, что страдает от панических атак.

Известная украинская певица Анастасия Приходько призналась, что давно страдает от панических атак. Всему виной полномасштабная война, которую развязала Россия - для психического здоровья новости об обстрелах мирных городов не проходят бесследно.

Так, в своем Facebook знаменитость опубликовала карту воздушных тревог, где все регионы Украины в зоне опасности, и написала следующее:

"Мои панические атаки усилились, проснулась, а потом я уже не могу заснуть и так до поздней ночи. Ночью тоже раз пять встаю, то воды, то покурить, то еще что-то".

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Звезда шокировала и тем, что проблемы со здоровьем приводят даже к обмороку.

"Вернулась и потеря сознания, хотя последний раз это было после "Евровидения". Раньше мне помогала еда, вчера я приготовила любимое блюдо и что-то оно уже не доставляет мне радости. Наверное, я так пыталась держать себя в руках, что мой организм сказал: "Хватит", - пожаловалась Приходько.

Напомним, Анастасия Приходько послала на три буквы куму из России.

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