Приходько вызвала полицейских, чтобы те провели воспитательный разговор с ее ребенком.

Украинская певица Анастасия Приходько опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, что вызывала полиция домой.

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Оказывается, Приходько вызвала полицейских, чтобы те поговорили с ее старшей дочерью.

"Спасибо огромное, что сегодня я обратилась в полицию, и они приехали и провели беседу со старшей дочерью... И объяснили, что мир не состоит из розовых пони, тиктока, и фиалок! Вот молодцы, и прям гордость за нашу полицию", - написала певица.

Также она добавила, что в Америке вызывают полицию, когда нужно кошку с дерева снять, или разогнать молодежь с "тусовки".

"Вот в Америке звонят в полицию и говорят что надо снять кошечку с дерева или провести беседу с подростками... И полиция всегда рада помочь. О! Или моё любимое, когда приезжает полиция в момент молодежных вечеринок и все сразу от страха расходятся по домам", - добавила Приходько.

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Автор: Диана Могилевич