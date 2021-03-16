Ана Чери регулярно демонстрирует свои формы.

Популярная модель Ана Чери опубликовала в Instagram фотографию, на которой она предстала в откровенном образе.

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Девушка сфотографировалась в белой майке с глубоким декольте. В результате видно ее пышную грудь, которую она часто выставляет на всеобщее обозрение. Также Ана сделала себе прическу с волнистыми локонами.

"Каждый раз, когда у меня такие волосы, я чувствую себя Беллатрикс Лестрейндж", - подписала фото модель.

Впрочем, за ее формами в социальной сети следят почти 13 миллионов человек. Ежедневно ее посты набирают большое количество лайков и восхищенных комментариев.

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Автор: Диана Могилевич