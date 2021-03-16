Популярная модель Ана Чери опубликовала в Instagram фотографию, на которой она предстала в откровенном образе.
Читайте такжеИзвестная модель в мокрой майке эротично позировала на пляже Копакабана
Девушка сфотографировалась в белой майке с глубоким декольте. В результате видно ее пышную грудь, которую она часто выставляет на всеобщее обозрение. Также Ана сделала себе прическу с волнистыми локонами.
"Каждый раз, когда у меня такие волосы, я чувствую себя Беллатрикс Лестрейндж", - подписала фото модель.
Впрочем, за ее формами в социальной сети следят почти 13 миллионов человек. Ежедневно ее посты набирают большое количество лайков и восхищенных комментариев.
Другие новости УНИАН:
- Знойная модель не вместила грудь в микробикини
- Хлои Кардашьян в серебристом мини-платье показала аппетитные формы
- СМИ показали, на каких элитных авто ездят украинские селебрити
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram