Модель показала фото / instagram.com/anacheri
Известная модель Ана Чери опубликовала в Instagram фотографию, где предстала в сексуальном боди.
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На снимке звезда позирует в полуобороте к камере. Она надела розовый боди с прозрачной портупеей и цепями. Стоит отметить, что у Чери достаточно пышные формы. На этом фото Ана засветила растяжки на бедрах.
Поклонники поддержали модель и написали, что она всегда выглядит потрясающе.
"Красотка", "Сладкая", "Очень жаркое фото", - написали фанаты.
Модель показала фото / instagram.com/anacheri
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