Ана Чери показала новое фото.

Известная модель Ана Чери опубликовала в Instagram фотографию, где предстала в сексуальном боди.

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На снимке звезда позирует в полуобороте к камере. Она надела розовый боди с прозрачной портупеей и цепями. Стоит отметить, что у Чери достаточно пышные формы. На этом фото Ана засветила растяжки на бедрах.

Поклонники поддержали модель и написали, что она всегда выглядит потрясающе.

"Красотка", "Сладкая", "Очень жаркое фото", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич