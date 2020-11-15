Ана Чери голышом искупалась в море.

Известная модель Ана Чери опубликовала в Instagram новый снимок.

На фото она позирует в море. Интересно, что на кадре она предстала абсолютно голой. Под водой видно ее пышные бедра, а грудь оказалась на поверхности. Руки Ана согнула в локтях и подняла их над головой. На голове она заплела колоски.

Кто такая Ана Чери:

Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме

В 2006 году начала карьеру фотомодели

Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram

По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram

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Автор: Диана Могилевич