Рэперша сделала очередную пародию.

Украинская рэперша alyona alyona опубликовала в Instagram новое фото, на котором спародировала скандального рэпера 6ix9ine.

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На снимке звезда предстала в нюдовом бюстгальтере. А особенностью образа стали разноцветные зубы. Также alyona alyona поднесла к голове пушок для уборки пыли.

"Когда речь идет о криптовалюте - я слышу шум. Ранее скептически относились к компьютерным играм, затем - к телеграмм-каналам, ну а теперь очередь дошла и до криптовалюты. От различных информационных источников мы слышим, что крипта - это мыльный пузырь, который вскоре разрушит мировую экономику, а в слишком пропагандистских СМИ - только благодаря "чипизации" мы можем ею и рассчитываться", - сказала звезда.

Также она добавила, что все забывают о том, что это дополнительный способ передачи кэша, оценки активов, а также - создание нового экономического пространства для креативной индустрии, например как NFT-аукционы.

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Автор: Диана Могилевич