Рэперша продолжает делать пародии на звезд.

Украинская рэперша alyona alyona опубликовала в Instagram новый снимок.

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На фото она позирует в леопардовом комбинезоне и меховой накидке. Также она надела черные босоножки на квадратном каблуке. Таким фото она решила спародировать известную во всем мире певицу Риану.

"Когда говорят, что улица - это второй дом - я слышу шум", - подписала фото рэперша.

"Риана нервно курит в сторонке", "Вы - супер," "Не очень как-то", "Я все понимаю, но пропаганда лишнего веса - это плохо. Покажите лучше пример Адель, а не свою лень", - разделились во мнениях фанаты.

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Автор: Диана Могилевич