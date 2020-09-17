Рэперша снялась в рекламе.

Украинская рэперша Аlyona Аlyona опубликовала в Instagram фотографии со съемок рекламного ролика нижнего белья.

На снимках звезда предстала в нижнем белье телесного цвета и распахнутом халатике. Поклонники отреагировали на такие фото положительно. Они похвалили звезду за то, что она не стесняется показывать свое тело.

"Продолжай разрушать стереотипы", "Ты молодец, что не комплексуешь", "Красивая девушка", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич