Девушка призналась, что жалеет об этом.

Популярная украинская реперша Alyona Alyona сделала неожиданное признание о своем первом сексуальном опыте.

Читайте такжеAlyona Alyona в шортах и майке ярко потроллила Гордона (фото)О том, как это все произошло, она поделилась в интервью Dialog Hub, которое опубликовано на YouTube.

По словам исполнительницы, она потеряла девственность из-за давления сверстников. Alyona Alyona рассказала, что когда она была подростком, то быть девственницей считалось позорным. Поэтому она мечтала переспать с человеком, которого впервые видит.

«Мне хотелось найти его, пусть это будет грубо, использовать, или дать ему использовать себя для своих целей, и чтобы все, его никто не видел. И у меня так и случилось, как я хотела. Я этого человека увидела через три года, после того, как это произошло. Он был не местный. Он вышел из автобуса, пошел в магазин, это было далеко. Но сейчас я думаю: «Господи, кого ты слушала?» - рассказала она.

Теперь девушка жалеет, что из-за травли ее первый интимный опыт был именно таким.

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Автор: Иван Бойко