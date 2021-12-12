Примадонна похвасталась не только своим дерзким образом, но и зажигательными танцами.

Российская певица Алла Пугачева и ее супруг, шоумен Максим Галкин сходили на день рождение подруги Иды Достман. Там Примадонна появилась в черном мини-платье, чулках и сапогах-трубах.

Читайте такжеНазваны 5 звезд, жестко опозорившихся на всю страну (видео)Ее образ вызвал восторг в сети. Но на этом звездные супруги решили не останавливаться, поэтому Галкин опубликовал в инста-сториз видео, на котором Примадонна танцует в компании гостей намного младше ее.

Стоит отметить, что 72-летняя Алла Борисовна идеально вписалась в компанию молоденьких девушек, ведь и сама она выглядит потрясающе. За последние несколько лет она значительно похудела, изменила прическу и периодически экспериментирует со своим стилем.

Напомним, ранее Киркоров сделал неожиданное признание об 11-летнем браке с Пугачевой.

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Автор: Диана Могилевич