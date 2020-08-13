Алла Пугачева сверкнула худобой в кюлотах (фото, видео)

Молодежный наряд подчеркнул стройные ножки Примадонны.

Известный российский шоумен Максим Галкин показал новое видео со своей семьей - детьми Лизой и Гарри, а также супругой Аллой Пугачевой.

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Запись опубликована на странице мужа Примадонны в Instagram. На ней Алла Борисовна предстала в джинсовых шортах-кюлотах, белой воздушной блузкой оверсайз и обувью без каблука.

В кадре у Пугачевой распущены волосы. Многие обратили внимание на то, как молодо выглядит артистка и как она похудела. "Она вообще не стареет", "Эх, мне бы такие ножки", "Алла выглядит сногсшибательно", - пишут в комментариях.

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