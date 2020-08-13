цей матеріал доступний українською

Алла Пугачева сверкнула худобой в кюлотах (фото, видео)

09:11, 13 августа 2020
Звезды
271 0
Пугачева заметно постройнела / фото instagram.com/maxgalkinru

Читайте такжеГалкин прокомментировал слухи о разводе с Пугачевой

Запись опубликована на странице мужа Примадонны в Instagram. На ней Алла Борисовна предстала в джинсовых шортах-кюлотах, белой воздушной блузкой оверсайз и обувью без каблука.

В кадре у Пугачевой распущены волосы. Многие обратили внимание на то, как молодо выглядит артистка и как она похудела. "Она вообще не стареет", "Эх, мне бы такие ножки", "Алла выглядит сногсшибательно", - пишут в комментариях.

фото instagram.com/maxgalkinru

Читайте подборку новостей о Пугачевой:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Алла Пугачева