Алла Пугачева сверкнула худобой в кюлотах (фото, видео)
09:11, 13 августа 2020Звезды
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Молодежный наряд подчеркнул стройные ножки Примадонны.
Пугачева заметно постройнела / фото instagram.com/maxgalkinru
Известный российский шоумен Максим Галкин показал новое видео со своей семьей - детьми Лизой и Гарри, а также супругой Аллой Пугачевой.
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Запись опубликована на странице мужа Примадонны в Instagram. На ней Алла Борисовна предстала в джинсовых шортах-кюлотах, белой воздушной блузкой оверсайз и обувью без каблука.
В кадре у Пугачевой распущены волосы. Многие обратили внимание на то, как молодо выглядит артистка и как она похудела. "Она вообще не стареет", "Эх, мне бы такие ножки", "Алла выглядит сногсшибательно", - пишут в комментариях.
фото instagram.com/maxgalkinru
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