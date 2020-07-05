Алла Пугачева показала свою "тропу чудес" (видео)

Певица отметила, что тропинка из клевера, за которой ухаживает Максим Галкин, выглядит невероятно сказочно.

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