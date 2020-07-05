Алла Пугачева показала свою "тропу чудес" (видео)
11:35, 05 июля 2020Звезды
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Певица отметила, что тропинка из клевера, за которой ухаживает Максим Галкин, выглядит невероятно сказочно.
Пугачева стала активной в сети в период карантина / фото instagram.com/maxgalkinru
Известная певица Алла Пугачева показала на своей странице в Instagram "тропу чудес", расположенную на заднем дворе ее особняка.
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На опубликованном Примадонной видео можно увидеть узенькую зеленую тропинку, окруженную маленькими белыми цветочками. По словам 71-летней звезды, эта тропинка способна осуществить желаемое.
"Успейте загадать", — звучит голос Аллы Борисовны за кадром.
Ранее Алла Пугачева показала, как встречает своего супруга Максима Галкина после его трехдневного отсутствия.
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