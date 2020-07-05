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Алла Пугачева показала свою "тропу чудес" (видео)

11:35, 05 июля 2020
Звезды
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Пугачева стала активной в сети в период карантина / фото instagram.com/maxgalkinru

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На опубликованном Примадонной видео можно увидеть узенькую зеленую тропинку, окруженную маленькими белыми цветочками. По словам 71-летней звезды, эта тропинка способна осуществить желаемое.

"Успейте загадать", — звучит голос Аллы Борисовны за кадром.

Ранее Алла Пугачева показала, как встречает своего супруга Максима Галкина после его трехдневного отсутствия.

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Теги: #Алла Пугачева