Пугачева побаловала Галкина необычным блюдом и одарила поцелуями (видео)

Супруг Аллы Борисовны показал на видео аппетитное блюдо.

Известная певица Алла Пугачева удивляет своего супруга Максима Галкина кулинарными талантами.

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Судя по видео, которое опубликовал муж Примадонны в Instagram-stories, она приготовила для возлюбленного домляму - блюдо из мяса и овощей.

Телеведущий показал на видео аппетитное блюдо. "Вот, дорогой, специально для тебя", - слышен голос Аллы Борисовны за кадром.

Галкин поблагодарил жену, после чего за кадром раздались звуки поцелуев. "Кушай на здоровье", - сказала Пугачева.

Ранее в сеть "слили" вульгарное фото Аллы Пугачевой. Сделал это бывший зять Примадонны Владимир Пресняков.