Пугачева побаловала Галкина необычным блюдом и одарила поцелуями (видео)
20:21, 29 апреля 2020Звезды
388 0
Супруг Аллы Борисовны показал на видео аппетитное блюдо.
Галкин показал, какими блюдами Пугачева балует его дома / Instagram alla_orfei
Известная певица Алла Пугачева удивляет своего супруга Максима Галкина кулинарными талантами.
Читайте такжеГалкин показал Пугачеву в пижаме и без макияжа (фото, видео)
Судя по видео, которое опубликовал муж Примадонны в Instagram-stories, она приготовила для возлюбленного домляму - блюдо из мяса и овощей.
Телеведущий показал на видео аппетитное блюдо. "Вот, дорогой, специально для тебя", - слышен голос Аллы Борисовны за кадром.
Галкин поблагодарил жену, после чего за кадром раздались звуки поцелуев. "Кушай на здоровье", - сказала Пугачева.
Ранее в сеть "слили" вульгарное фото Аллы Пугачевой. Сделал это бывший зять Примадонны Владимир Пресняков.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter