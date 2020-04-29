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Пугачева побаловала Галкина необычным блюдом и одарила поцелуями (видео)

20:21, 29 апреля 2020
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Галкин показал, какими блюдами Пугачева балует его дома / Instagram alla_orfei

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Судя по видео, которое опубликовал муж Примадонны в Instagram-stories, она приготовила для возлюбленного домляму - блюдо из мяса и овощей.

Телеведущий показал на видео аппетитное блюдо. "Вот, дорогой, специально для тебя", - слышен голос Аллы Борисовны за кадром. 

Галкин поблагодарил жену, после чего за кадром раздались звуки поцелуев. "Кушай на здоровье", - сказала Пугачева.

Ранее в сеть "слили" вульгарное фото Аллы Пугачевой. Сделал это бывший зять Примадонны Владимир Пресняков.

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Теги: #видео#Пугачева и Галкин#Алла Пугачева