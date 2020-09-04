Снимок с Пугачевой большинство пользователей сети засыпали комплиментами, но нашлись и те, кто его раскритиковал.

Известная певица, Примадонна эстрады Алла Пугачева в последнее время очень активна в сети: то она показывает своих детей в Instagram, то супруга Максима Галкина. А в этот раз опубликовала нежный снимок с другом и артистом Александром Буйновым.

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В кадре Алла Борисовна предстала с копной кудрявых волос на голове, макияжем с акцентом на глаза и в красной клетчатой рубашке. Но удивляет на фото то, как нежно артистка прижалась к Буйнову. Многие в комментариях тут же начали писать о романе этих звезд.

Снимок большинство пользователей сети засыпали комплиментами, но нашлись и те, кто его раскритиковал.

"Какие вы старые уже(", "Макс не ревнует?", "Алла так сдала в последнее время", "Очаровательные", "Какая дружба!", "Очень милое фото", - пишут в комментариях к снимку.

Напомним, осенью 2018 года все СМИ облетела новость о том, что Алла Пугачева разводится с супругом Максимом Галкиным. Журналисты утверждали, что юморист закрутил роман с Юлией Барановской. А последняя якобы беременна от него. Но Алла Борисовна и Галкин до сих пор вместе и выглядят они счастливыми.

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Автор: Ольга Робейко