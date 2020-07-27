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Фото Пугачевой с дочерью впечатлило сеть

07:58, 27 июля 2020
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Кристина Орбакайте поделилась редким фото с Аллой Пугачевой / фото instagram.com/orbakaite_k

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На снимке артистки сидят на заднем сиденье автомобиля. Алла Борисовна предстала перед публикой в ярком образе с вечерним макияжем. 

В подписи под фото Орбакайте пожелала всем всего хорошего. "Будьте здоровы и счастливы", — написала звезда.

Поклонники, судя по комментариям, в восторге от совместного кадра Пугачевой со старшей дочерью: "Пугачева вообще не стареет",  "Вы похожи во всем", "Красавицы", "Дамы без возраста".

Ранее Алла Пугачева станцевала на камеру и повергла всех в шок.

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Теги: #фото#Алла Пугачева