Фото Пугачевой с дочерью впечатлило сеть

Свежий кадр с 71-летней матерью опубликовала сама Кристина Орбакайте.

Дочь Примадонны Кристина Орбакайте порадовала своих подписчиков в Instagram редкой фотографией с мамой.

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На снимке артистки сидят на заднем сиденье автомобиля. Алла Борисовна предстала перед публикой в ярком образе с вечерним макияжем.

В подписи под фото Орбакайте пожелала всем всего хорошего. "Будьте здоровы и счастливы", — написала звезда.

Поклонники, судя по комментариям, в восторге от совместного кадра Пугачевой со старшей дочерью: "Пугачева вообще не стареет", "Вы похожи во всем", "Красавицы", "Дамы без возраста".

Ранее Алла Пугачева станцевала на камеру и повергла всех в шок.

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