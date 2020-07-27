Фото Пугачевой с дочерью впечатлило сеть
07:58, 27 июля 2020Звезды
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Свежий кадр с 71-летней матерью опубликовала сама Кристина Орбакайте.
Кристина Орбакайте поделилась редким фото с Аллой Пугачевой / фото instagram.com/orbakaite_k
Дочь Примадонны Кристина Орбакайте порадовала своих подписчиков в Instagram редкой фотографией с мамой.
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На снимке артистки сидят на заднем сиденье автомобиля. Алла Борисовна предстала перед публикой в ярком образе с вечерним макияжем.
В подписи под фото Орбакайте пожелала всем всего хорошего. "Будьте здоровы и счастливы", — написала звезда.
Поклонники, судя по комментариям, в восторге от совместного кадра Пугачевой со старшей дочерью: "Пугачева вообще не стареет", "Вы похожи во всем", "Красавицы", "Дамы без возраста".
Ранее Алла Пугачева станцевала на камеру и повергла всех в шок.
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