Алла Добкина стоит перед самой сценой, на которой танцуют девушки в облегающих красных и черных костюмах.

Дочь политика Михаила Добкина засветилась на VIP-концерте эпатажной украинской певицы MARUV.

Алла Добкина во время концерта сняла видео, которое певица Анна Корсун (MARUV) выложила в сториз в своем Instagram.

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На кадрах видно, что Алла Добкина стоит перед самой сценой, на которой танцуют девушки в облегающих красных и черных костюмах.

Дочь политика снимает себя, пританцовывая, а потом показывает пальцем в сторону сцены.

По данным СМИ, MARUV выступила на дне рождения Ильи Добкина — сына Дмитрия Добкина и, соответственно, двоюродного брата Аллы.

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Автор: УНИАН