Украинская исполнительница до последнего надеялась на их понимание.

28-летняя украинская исполнительница и автор песни "Тени забытых предков" Алина Паш рассказала, что на фоне войны в Украине отказалась от общения со многими друзьями и даже родственниками из РФ.

Об этом она сказала в интервью "ЖВЛ".

Паш говорит - в начале после полномасштабного вторжения РФ в Украину хотелось обращаться к тем, кто в России, потому что было впечатление, будто есть смысл к ним обращаться и говорить о происходящем. Но это быстро исчезло, когда стало понятно - в России всё видят, но молчат.

На этом фоне Алина даже перестала общаться со своими родственниками, проживающими в РФ.

"Первые дни у всех была какая-то такая риторика, хоть какие-то обращения к артистам, к знакомым, друзьям, даже родственникам. Но сейчас уже, мне кажется, обрубились вообще все нити туда. Последняя нить оборвалась с родственниками, конечно же. Держалась какая-то человечность, поскольку все же это какие-то кровинки, но когда даже родственники не понимают, и говорят что "у вас своя правда, а у нас - своя", я не выдержала и сказала, что у нас вообще больше ничего общего нет. Между нами огромная пропасть, и это со мной уже навсегда, с моими детьми и, видимо, уже с поколениями", - рассказала украинская исполнительница.

Напомним, ранее Алина Паш поделилась эмоциями, которые пережила, когда поняла, что не будет представлять Украину на Евровидении-2022.

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