Певица обнималась с Романом Полянским.

Украинская певица Алина Гросу опубликовала в социальной сети Instagram романтические фото с российским актером Романом Полянским.

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На фото пара позирует на мосту. На одном из фото Гросу облокотилась на перила, а Роман сзади ее обнимает. На другом снимке они уже обнимаются, как влюбленные. Разумеется, такие фото не смогли оставить равнодушными поклонников. Они заподозрили артистов в романе, несмотря на то, что этими снимками Алина анонсировала выход нового клипа на песню "Полотенце".

"Какая вы красивая пара. Может вы уже наконец-то поженитесь", "Они будут вместе, я знаю", "На фото прекрасно видно, что вы созданы друг для друга", - пишут комментаторы.

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Автор: Диана Могилевич