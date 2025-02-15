Она также назвала причину своих суицидальных мыслей.

Скандальная блогерша Анна Алхим, которая постоянно подвергает себя хейту со стороны украинцев, рассказала о попытках совершить самоубийство.

По словам 33-летней женщины, у нее было несколько раз желание покончить с собой. В частности, перед Новым годом она хотела в четвертый раз сделать это из-за сложного эмоционального периода в жизни.

"Я очень эмоциональная и мне иногда трудно справляться с эмоциями. Идет такой сильный эмоциональный скачок, что ты не можешь контролировать. Я была одна дома и не было ребенка, его няни или близких. Я хотела повеситься. К тому же накануне повесился бывший муж Седоковой. Я залезла на лестницу и у меня не выдержал ремень. Всего у меня было четыре попытки самоубийства при жизни: резала вены, принимала таблетки", - призналась Алхим в подкасте Василия Тимошенко.

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Блогерша добавила, что сейчас многое осознала и радуется, что осталась живой. Теперь она хочет поддержать людей, у которых есть суицидальные мысли, и сказала об этом так:

"Хочу, чтобы люди поняли, что даже если вы самый сильный человек, но вас иногда опускаются руки - это все можно исправить, это не страшно. Это сделает вас только сильнее. Все видят картинку в Instagram и им кажется, что я нереальная и безэмоциональная, а у меня очень много эмоций. Но я многое переоценила. Такое переосознание произошло".

Напомним, ранее стало известно, что жена Оззи Осборна хотела умереть после измены мужа.

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