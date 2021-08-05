Певец после каминг-аута решил похвастаться своими бицепсами.

Украинский певец MELOVIN, который недавно совершил каминг-аут, решил эпатировать публику в очередной раз.

В своем Instagram-блоге он обнародовал снимок, на котором в необычной позе демонстрирует свои бицепсы. При этом он надел на себя трико, которое чаще всего используют артисты балета для спектаклей. Также он надел серьги и нанес на лицо макияж с акцентом на глаза. Кроме того, в таком наряде можно рассмотреть татуировку артиста на груди.

"Когда в душе альфач", - подписал снимок MELOVIN.

"Шикарно выглядишь", "Ой, а какие мышцы в руках", "У меня первая ассоциация: мужчина, вы сбежали с Олимпийских игр?", "Спасибо, я теперь не усну", - пишут пользователи сети под фото.

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Автор: Диана Могилевич