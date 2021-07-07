Украинские звезды открыто заявляют о своих сексуальных предпочтениях.

В Украине не многие звезды решаются откровенно рассказать о своих сексуальных предпочтениях и о том, в каком теле им комфортнее жить. А все потому, что они боятся осуждения и хейта со стороны поклонников. Но все же есть и те, кто могут признаться в этом народу.

Melovin

На днях артист прямо на сцене музыкального фестиваля Atlas Weekend признался в том, что он любит и девушек, и парней.

"Вчера у нас был такой небольшой каминг-аут. Спасибо за ЛГБТ-флаг. Называется, признался всему миру, что все же бисексуал. Бисексуальность - не порок. Главное - это любовь, главное - это когда бегут мурашки по телу. Главное, это когда встает просто так", - сказал MELOVIN.

Монро

Знаменитая травести-дива Монро родилась в мужском теле, но всегда чувствовала себя именно женщиной. Поэтому она решила наносить макияж, делать маникюр и другие женские бьюти-процедуры, но на смену пола пока не отважилась.

Зианджа

Многие знают Зианджу как Бориса Апреля с "Фабрики звезд". Официальный каминг-аут он сделал несколько лет назад на шоу "Голос страны", куда пришел в образе женщины. При чем Анна (новое имя Бориса, - УНИАН) таки изменила пол. Стоит отметить, что тогда Тина Кароль назвала его фриком, а вот Потап с удовольствием взял молодого артиста к себе в команду.

Франческо Боргато

Экс-участник популярной группы KAZKA Франческо Боргато признался в том, что он гей. Сейчас он встречается с американским хореографом. Пара не скрывает своих чувств и появляется вместе на публике.

Марина Шер

Эту девушку многие знают как участницу проекта "От пацанки до панянки". Именно благодаря этому шоу девушка обрела популярность и стала узнаваемым блогером. Стоит отметить, что на проекте изначально никто и не догадывался о том, что она трансгендер, пока Марина сама не призналась в том, что раньше была мужчиной.

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Автор: Диана Могилевич