Политик сообщил, что у него родилась дочь.

Политик Александр Скичко снова стал отцом. В ночь с 23 на 24 апреля у него родилась дочь.

Данным известием Скичко поделился в своем Instagram-аккаунте.

Александр опубликовал трогательное фото, где малышка держит папу за палец.

"Мы из Украины! Сегодня ночью одной украинкой стало больше! P.S. Христос Воскрес!", - написал Александр Скичко под снимком.

На данный момент имя девочки и другие подробности неизвестны.

Отметим, Александр Скичко и его супруга Елизавета Юрушева воспитывают двоих детей — сына Юрушевой от первого брака и общую дочь Наталью.

Напомним, еще недавно "краш" украинок Скичко пожаловался на разлуку с беременной женой.

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