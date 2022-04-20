Елизавета Юрушева вместе с детьми уехала за границу.

Советник главы Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко рассказал, что последний раз виделся с супругой Елизаветой Юрушевой еще в первый день войны.

В программе "Зірковий шлях" Скичко рассказал, что из-за вторжения России в Украину его супруга вместе с детьми была вынуждена уехать за границу, а он остался в Черкассах.

Кроме того, сейчас Елизавета находится на девятом месяце беременности. Супруги тяжело переживают разлуку и войну в Украине.

"Это последний, девятый, месяц фактически, она может сейчас родить в любой момент. Это сложнее в несколько раз, но я благодарен жене, что она с пониманием относится к этой ситуации, насколько возможно. Иногда это сложно дается, мы это переживаем вместе", - сказал Скичко.

Отметим, Александр Скичко и Елизавета Юрушева поженились в 2017 году. Они воспитывают двоих детей - сына Елизаветы от первого брака и общую дочь Наталью. Сейчас супруги ждут еще одного ребенка.

Напомним, на ком женаты главные "краши" всех украинок.

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