Известный украинский музыкант рассказал, пойдет ли в мэры Луцка

Александр Положинский хочет, чтобы Луцк преобразился.

Украинский артист, солист группы "Тартак" Александр Положинский рассказал, что хочет, чтобы Луцк преобразился.

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Также он отметил, что выдвинуть его мэром предлагает "активная группа в Луцке", передает hromadske.

"Я понимаю, что всем можно научиться и я какой-то базис знаний и умений для того, чтобы стать главой Луцка. Однако для этого нужно время. Я не хочу, чтобы было так, как с нашим президентом, когда он одновременно и занимает должность, и учится что-то на ней делать", - сказал музыкант.

Также он отметил, что для руководства городом нужна хорошая команда, а ее пока у него нет.

"Пока я это все воспринимаю как веселые разговоры, которые больше направлены на то, чтобы заставить кого-то нервничать или поиграть в какие-то политические игры", - добавил он.

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Автор: УНИАН