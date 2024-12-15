Украинский клипмейкер и режиссер Алан Бадоев порадовал фанов семейным контентом.

Вчера, 14 декабря, сын Алана Бадоева праздновал свой день рождения. По этому случаю клипмейкер поделился уникальными кадрами с сыном. На фото видно, как именинник работает за ноутбуком. Кроме этого, позади него видно дочь знаменитости - Лолиту. Фотографиями сына Бориса режиссер поделился в Instagram-stories.

Алан Бадоев поздравил сына с его праздником и сказал, что очень им гордится. Также отец пожелал сыну скорее встретиться и провести время вместе.

"С днем рождения, сыночек, очень горжусь тобой. Надеюсь, что скоро увидимся, обнимемся и обязательно посмеемся от души", - написал Бадоев.

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К слову, сын Бадоева сейчас живет и работает за границей. Борис активно погрузился в кинематограф, как и его отец. Как известно, сын звезды имеет хорошие успехи в своем деле, его достижения уже оценили итальянские эксперты. Из-за войны в Украине отец редко видится со своими детьми.

Однако недавно, во время поездок с фильмом "Долгие сутки", ему все же представилась возможность встретиться с родными.

Кто такой Алан Бадоев

Алан Бадоев - один из самых известных украинских клипмейкеров и режиссеров, чье творчество охватывает различные жанры и форматы. В 2011 году он создал музыкальный фильм "Мадемуазель Живаго" с Ларой Фабиан в главной роли, который снимался в Украине, Франции и Новой Зеландии.

Также Бадоев известен своей работой над популярными телевизионными проектами, такими как "Орел и решка" и "Мамы". На протяжении своей карьеры Алан Бадоев сотрудничал со многими звездами украинского и мирового шоу-бизнеса, создавая яркие и запоминающиеся музыкальные клипы.

В 2019 году он начал сотрудничество с китайской продюсерской компанией N.E.W.S. и организовал масштабное шоу на День независимости Украины.

Напомним, Алан Бадоев впервые за долгое время показал 19-летнюю дочь и рассказал о ее обучении.

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