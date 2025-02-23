Женщина также вспомнила о моменте безденежья в их семье.

Украинская актриса и звезда сериалов "Жены на тропе войны" и "Майор и магия" Виктория Билан-Ращук рассказала об уголовном деле, которое ошибочно завели на ее мужа-военного.

Не секрет, что возлюбленный женщины - Владимир Ращук - в начале войны пошел добровольцем защищать Украину от оккупантов. Однако, по ее словам, долгое время он не получал никаких выплат за свою службу.

"Володя, когда защищал Киевскую область, был добровольцем и никаких средств не получал. Я тоже не работала, потому что пошла добровольцем в батальон "Свобода", была в штабе, помогала с документами, на кухне, а добровольцы ничего не получают. Когда уже Володя мобилизовался и поехал в Луганскую область, мы начали какие-то средства получать. Но потом на него было заведено уголовное дело, и около года никаких денег не было", - рассказала Виктория в интервью для kp.ua.

Видео дня

По словам актрисы, в журнал записали ее мужа как раненого, эвакуированного и госпитализированного. Однако командир его роты погиб и некому было руководить. Тогда именно Владимир с ранением и контузиями взял на себя эту роль. Но его поступок не оценили по достоинству, о той ситуации Билан-Ращук вспоминает так:

"Когда мы пошли в часть за направлением в госпиталь, потому что рана не заживала, у Володи тяжелые контузии были, его и спрашивают: "А где вы были две недели?". Он говорит: "В Северодонецке на позициях". На что ему: "Ну, не знаем, в журнале записано, что вы госпитализирован и ранен". И - в СОЧ (самовольное оставление части, - ред.), и - уголовное дело... Почти год мы не получали средства, я не имела работы, финансово было очень трудно".

Женщина добавила, что тогда была в отчаянии и искала справедливости.

"Как мне тогда было трудно! Я не понимала, почему мой муж там, а здесь куча мужиков ходит по ресторанам и спортзалам. Почему он там, а я не могу получить какую-то помощь, сдать те же необходимые анализы бесплатно. Хотелось об этом кричать, рассказывать, что так нельзя. Надо на государственном уровне обращать на это внимание. Но пока все так, как есть", - сказала она.

Напомним, ранее актриса Виктория Билан-Ращук рассказала о травле на съемках из-за просьбы говорить на украинском языке.

Вас также могут заинтересовать новости: