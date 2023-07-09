Она призналась, что была инфантильной.

Украинская актриса Валерия Ходос в интервью Алине Доротюк призналась, что действительно работала на российский рынок после 2014 года. По ее словам, тогда у нее была инфантильная позиция - на первое место она ставила карьеру, а не патриотизм.

"Это моя ответственность. Я была инфантильна. Я до начала полномасштабного вторжения интересовалась только творчеством. Летала в облаках", - сказала Ходос.

Она добавила, что долгое время не интересовалась тем, что происходит в ее родной стране. По ее словам, это неправильно, но таков был ее путь.

Видео дня

Однако после полномасштабного вторжения России в Украину многое изменилось. Актриса пересмотрела свои взгляды и отказалась от съемок в стране-агрессора.

Чем известна Валерия Ходос

Валерия Ходос родилась в Киеве. В 2013 году она получила первую большую роль в криминальном сериале "Ловушка". Также она снималась в таких сериалах и фильмах как "Родная кровь", "Подари мне счастье", "Выбор матери", "Хороший парень", "Не зарекайся".

Вас также могут заинтересовать новости: