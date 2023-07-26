Звезду "Крепостной" Наталку Денисенко неоднократно называли самой красивой актрисой Украины. И, действительно, девушка постоянно следит за собой и прекрасно выглядит.
Однако сейчас у нее начались проблемы с кожей на лице. Из-за солнца, соленой воды и хлорки у нее появилась сыпь на лице.
Денисенко рассказала, что у нее чувствительная кожа, поэтому в первую очередь пострадали участки, на которые больше всего попадали солнечные лучи.
"Я уже знаю, что делать с этими высыпаниями. Почистили, полечили, дальше справятся мои косметические средства", - рассказала Наталка в инста-сториз.
Отметим, на днях Наталка вернулась из Турции, где отдыхала со своим сыном, подругой Еленой Светлицкой и ее детьми. Во время отпуска Денисенко много загорала и купалась в море и бассейне. В результате у нее слегка покраснела кожа.
Вероятно, у актрисы слишком нежная кожа, которая быстро и остро реагирует на внешние показатели.
Напомним, ранее Наталку Денисенко "заклевали" за купальник. Она ответила, что ее это даже повеселило. Более того, она считает, что главное - мнение мужа, а не окружающих.