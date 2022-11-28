Звезда сериала "Крепосная" сказала, что до войны они с мужем Андреем Фединчиком хотели завести еще одного ребенка, но сейчас решили отложить этот вопрос.

Украинская актриса театра и кино Наталья Денисенко дала интервью ЖВЛ призналась, что до 24 февраля они с мужем Андреем Фединчиком планировали еще одного ребенка. Пара также собирала деньги на строительство дома.

Однако полномасштабное вторжение РФ разрушило все планы. Сейчас, когда Наталья осталась с маленьким сыном, а ее муж отправился на войну, вопрос пополнения в семье отложился.

"Сейчас мне очень страшно… Война… Как я буду рожать? Я и так все стрессы ощущаю на себе, а будучи беременной, я не смогу спокойно жить. Это все будет отражаться на маленьком организме", - сказала Денисенко.

Однако актриса призналась, что после победы они все таки хотят реализовать все ранее поставленные цели - поехать всей семьей на море, построить дом и завести второго ребенка.

"А после войны - море, свадьба, ребенок, дом!" - резюмировала Наталья Денисенко.

Напомним, ранее Наталья Денисенко дала интервью, в котором рассказала о родителях. Они долгое время были в обстреливаемом Чернигове, однако потом знаменитость нашла способ их эвакуировать.

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