Звезда объяснила свою позицию на примере российского комика Максима Галкина.

Украинская актриса Наталка Денисенко, которая снималась в сериалах "Крепостная" и "Село на миллион", рассказала о своем отношении к россиянам, уехавшим из РФ и поддержавшим Украину. В частности, Слава Демин поинтересовался о том, как она относится к Татьяне Лазаревой, Чулпан Хаматовой и Максу Галкину, которые открыто осудили преступную деятельность РФ и поддержали Украину.

"Я обдумывала этот вопрос и мы очень много говорили с мужем об этом. Они заслуживают уважения, но зачем нам петь им дифирамбы? Это их дело. У меня был период, когда я ненавидела всех русских, и для меня не было хороших. Но потом я поняла, что нельзя тратить столько нервов. Во-первых, можно заработать себе какие-то болезни, когда столько ненависти внутри. А во-вторых, нужно забывать о них, об этих героях. Да, спасибо им, но у нас есть дела поважнее", - сказала Денисенко.

Она уточнила, что благодарить "хороших русских" должны их же соотечественники.

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"Там должен пасть режим, и эти люди должны быть "на коне". Они должны стать теми, кто ведет свою Россию вперед, развивает демократию, правду и так далее. Они должны быть героями там. А у нас свои герои. Спасибо им, но мы уже увидели, что даже эти хорошие русские, выступающие против войны и за Украину, они ничего не меняют", - добавила актриса.

Также она отдельно выделила Максима Галкина и его заявления в поддержку Украины.

"Максим Галкин говорит. И что? Спасибо ему. Но оружия нам дают больше благодаря Максиму Галкину? Нет!", - резюмировала Наталка Денисенко.

Напомним, мама известной украинской актрисы попала в больницу.

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