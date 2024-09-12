Родной брат Кристины Соловий пополнил ряды ВСУ - реакция певицы

Ранее он выступал с ней на одной сцене.

Певица Кристина Соловий поделилась с поклонниками новостью - ее родной брат Евгений пополнил ряды Вооруженных сил Украины. Теперь он будет защищать нашу страну на фронте.

По словам Соловий, пока ее брат не сможет выступать вместе с ней, потому что будет бороться с российскими оккупантами. Она добавила, что гордится решением Евгения.

"Каждый концерт для меня — особенный. Но первый, который я буду играть без участия моего брата Евгения. Он сделал свой выбор — защищать Украину и уже присоединился к Силам обороны. Щемя, но с гордостью поддерживаю его и горжусь", — высказалась артистка.

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Также Соловий сказала, что ее обязанность - помогать военным. Поэтому сейчас она будет еще больше работать в тылу, чтобы приносить пользу ВСУ.

"Моя обязанность здесь, в тылу, — делать все для поддержки защитников и защитниц. Ведь вместе мы переплетены и объединены. Мы — и есть Украина", — отметила Кристина.

Напомним, ранее известный украинский ведущий в прямом эфире сообщил, что вступил в ВСУ. Андрей Соломко стал добровольцем.

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