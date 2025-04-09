Стало известна причина расторжения брака.

Американский актер Стив Гуттенберг, который известен по фильмам "Полицейская академия" и "Двое: Я и моя тень", разводится с женой Эмили. Об этом пишет издание TMZ.

Известно, что пара прожила в браке 6 лет. Заявление на развод подал сам 66-летний актер, отметив причину - "непримиримые разногласия".

К слову, Стив и Эмили сыграли свадьбу в январе 2019 года. Для актера это был уже второй брак. Пара подписала брачный договор, в котором отмечается, что Гуттенберг должен выплачивать экс-возлюбленной алименты, хотя у них нет общих детей.

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Что известно о Стиве Гуттенберге

Стив стал известным в 1980-х годах после главных ролей в фильмах "Кокон", "Трое мужчин и младенец" и "Полицейская академия". За свой актерский талант получил немало престижных наград, в частности, в 2008 году премию Тони Рэндалла за вклад в киноиндустрию и общественную деятельность на кинофестивале Fire Island Golden Wagon Film Festival. В 2011 году на Нью-Йоркском международном фестивале независимого кино и видео Стив получил награду в категории "Лучший актер" и многие другие.

Напомним, ранее актер Бен Аффлек впервые прокомментировал развод с Дженнифер Лопес и рассказал о причинах разрыва.

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