"Мы молимся за всех украинцев".

Американский актер и сценарист Микки Рурк выразил поддержку Украине, страдающей от российской агрессии.

"Это Микки, я хочу сказать, что мы думаем о вас, об украинцах. Мы молимся за вас и за всех украинцев. Я надеюсь, это дерьмо закончится скоро", - сказал Рурк.

В своем обращении он также рассказал о своем помощнике Дмитрие Корнейчуке. Парень на видео сказал, что он родом из Николаева, и что они вместе следят за новостями в Украине.

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