Все свое имущество и сбережения артист решил оставить детям.

Известный советский и российский актер Леонид Куравлев, который умер 30 января, задолго до смерти составил завещание.

Как пишет kp.ru со ссылкой на окружение артиста, имущество более чем на 100 миллионов рублей достанется самым близким людям.

Отмечается, что в собственности у Куравлева была пятикомнатная квартира в центре Москвы и дача в Подмосковье. Недвижимость он решил поделить между своими детьми в равных долях.

Кроме этого, у артиста остались личные сбережения, которые он также поделил между сыном и дочерью.

Напомним, актер Леонид Куравлев умер на 86-м году жизни. Последние дни он провел в московском хосписе, куда его отправили после лечения в больнице.

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Леонид Куравлев известен по таким фильмам, как "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Живет такой парень", "Из Лебяжьего сообщают", "Ваш сын и брат", "Золотой теленок" и "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо".

В 2014 году Куравлев подписал обращение российских деятелей культуры в поддержку политики президента РФ Путина в Украине и в Крыму, за что его внесли в базу "Миротворец".

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