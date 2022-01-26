Медики диагностировали у 85-летнего актера деменцию смешанного типа.

Известного советского и российского актера Леонида Куравлева выписали из больницы и перевели в хоспис на реабилитацию под круглосуточное наблюдение.

Как пишет 5-tv.ru, актер покинул больницу еще 21 января, но СМИ сообщили об этом только сейчас.

"Судя по всему, речи о его выздоровлении не идет. Выявленную пневмонию удалось вылечить, но оказалось, что состояние здоровья звезды кино гораздо хуже", – говорится в сообщении.

Сообщается, что актера осмотрели неврологи, и в результате было принято решение перевести Куравлева в хоспис.

Медики диагностировали у 85-летнего актера деменцию смешанного типа, а также цереброваскулярную болезнь – патологическое состояние, при котором прогрессирует повреждение сосудов головного мозга, а нейроны постепенно начинают отмирать из-за нехватки кислорода и питательных веществ.

На данный момент состояние Куравлева оценивается как средней тяжести. В его палату никого не пускают.

Также есть информация, что родственники не намерены забирать актера из хосписа, и свои последние дни он может провести именно там. Вместе с тем врачи не оставляют попытки поставить его на ноги.

Ранее сообщалось, что Леонид Куравлев теряет память, ему сделали экстренную операцию.

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Леонид Куравлев известен по таким фильмам, как "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Живет такой парень", "Из Лебяжьего сообщают", "Ваш сын и брат", "Золотой теленок" и "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо".

В 2014 году Куравлев подписал обращение российских деятелей культуры в поддержку политики президента РФ Путина в Украине и в Крыму, за что его внесли в базу "Миротворец".

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